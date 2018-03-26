نواف السالم(صدى):

يقدم الألماني أندريه تيرشتيجن حارس برشلونة الإسباني أفضل مستوياته بقميص الفريق الكتالوني، فى مختلف المسابقات خلال الموسم الحالى 2017 / 2018.

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن تيرشتيجن يسعى للفوز بجائزة أفضل حارس في الدوري الإسباني هذا الموسم، والتفوق على السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، الذي حصدها في آخر موسمين.

وأضافت الصحيفة أن السر العظيم فى النقاط التى يحصدها برشلونة هذا الموسم ليس الهجوم فقط لكن أيضا الحارس الألمانى، الذى حافظ على شباكه نظيفة فى 30 من إجمالى 47 مباراة رسمية خاضها مع الفريق الكتالونى، وهو ما يمثل نسبة رائعة تصل إلى 64%.