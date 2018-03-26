أومتيتى يرفض الحديث عن التجديد مع برشلونة

ماجد محمد(صدى):

أكد صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة الإسباني، أنه لن يتحدث عن تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

ووفقًا لما ذكره موقع ” Telefoot ” الفرنسى فإن أومتيتي رفض التعليق على أحد الأسئلة التى وجهت له حول تجديد عقده مع برشلونة والذى ينتهى فى يونيو 2021، بـ ” نعم ” أو ” لا “، وهو ما يشير إلى بطء المفاوضات من جانب إدارة الفريق الكتالونى مع اللاعب حتى الآن.

ولم يصرح المدافع الفرنسى بأى شيء يخص أمر تجديد عقده خوفًا من أية أضرار ومحاولة استقطاب حديثه إلى مفاهيم أخرى.

ى الوقت نفسه، علق أومتيتي عند سؤاله بالتوقيع إلى مانشستر يونايتد مكتفيًا بوصف الفريق الإنجليزى بـ “الجوكر” ولم يتحدث عن انتقاله إلى ملعب ” أولد ترافورد “.

ويشارك أومتيتي مع منتخب فرنسا فى المعسكر الدولى استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018 حيث خاض المباراة الودية التى شهدت تلقى الديوك الخسارة أمام كولومبيا بنتيجة 2 / 3.