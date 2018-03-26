خلاف بين عاطل وشقيقته ينتهي بتهشيم رأس الثانية

القاهرة(صدى):

تلقت الشرطة المصرية بلاغًا بالعثور علي جثة فتاة عشرينية داخل شقه وبها إصابات عبارة عن كسر بالجمجمة وتهتك بالرأس من الخلف، وعُثر بجوار الجثة على حجر به آثار دماء.

وأفاد جيران المجني عليها بأن شقيقها، ويُدعى محمد 34 عاما، يعاني من مرض انفصام في الشخصية تعدى عليها، بالضرب باستخدام حجر مُحدثاً إصابتها، ولم يتركها سوى جثة هامة ولاذ بالهرب.

وكان المتهم قد قام بالتعدي على والدته بالسبّ والشتم والضرب ما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات في الوجه ثم ترك المنزل، وعقب عودته قامت شقيقته بمعاتبته ونهره لتعديه على والدتهما فحدثت بينهما مشادة كلامية، اعتدى إثرها عليها بالضرب على رأسها من الخلف باستخدام الحجر المعثور عليه.