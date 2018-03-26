جيش الاحتلال يوضح حقيقة اعتراض القبة الحديدية لصواريخ من غزة

تل أبيب(صدى):

أكد الجيش الإسرائيلي أمس الأحد، أن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ أطلق صواريخ ضد نيران أسلحة رشاشة مصدرها قطاع غزة، وليس ضد صواريخ أطلقها متشددون.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلى، إن نحو 10 صواريخ من القبة الحديدية شوهدت تنطلق إلى السماء ليلا لكن لا يوجد مؤشر على أن المتشددين فى قطاع غزة أطلقوا صواريخ، وأضافت أن النيران التى رصدت كانت من مدافع رشاشة.

كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد ذكرت أن القبة الحديدية اعترضت عددا من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة.