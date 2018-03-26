المطلق يثمن جهود حماة الوطن وتصديهم للفئات ” الملحدة الظالمة “

علي القحطاني (صدى):

ثمن عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جهود الجنود البواسل، العيون الساهرة على أمن هذا الوطن في الخارج والداخل، مؤكدا أنهم يستحقون منا الدعاء ،والدعم والإكرام.

وقال المطلق : ” حماة الوطن رجال مخلصين يقفون في وجه الفئات الملحدة الظالمة التي تكيد لهذا البلد، فنحن ننام وهم لا ينامون”.

وأشاد بفكرة سداد مديونياتهم التي طرحها مفتي عام المملكة، قائلا: ” أتمنى تكوين مثل هذه الجمعية تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “.

يذكر أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ بالستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة وتم اعتراضها جميعا وتدميرها.