تحذيرات لمصورو ” سناب شات ” من توثيق شظايا صاروخ الرياض

عادل الحربي (صدى):

تزامنا مع تصدي قوات الدفاع الجوي السعودي لصواريخ الحوثي الباليستية، والتي تم تدميرها في الرياض، وآخر في جازان.

تسابق عدد من المواطنين والمقيمين على تصوير بقايا الصاروخ بعد تحطيمه، وتحديد موقعه في أحد شوارع الرياض مما أثار غضب عدد من المغردون مطالبين بوقف نشر تلك المقاطع.

ومن جانبه حذَّر مجموعة من الخبراء من تصوير مواقع سقوط شظايا الصواريخ الحوثية، مؤكدين أن ذلك يقدم خدمة للعدو بتحديد إحداثيات سقوطه.

وغرد الإعلامي منصور المزهم قائلاً: ” من يوثق للعدو عدو، نحسن الظن، ولكن تصوير صواريخ تضرب دولتك خدمة للعدو “.

وعلّق آخر : ” تصوير المقاطع والمواقع التي سقطت فيها الصواريخ ونشرها بالواتساب أو تويتر يساعد الخونة في إعادة تحديد أهدافهم “.

وقال أحدهم: “إن تصوير موقع سقوط الصاروخ يحدد ويصحح الإحداثيات للعدو. دعها تتوقف في جهازك، ولا تُعِد نشر المقاطع، وإذا استطعت امسحها الآن”.