رئيس ليبرلاند يدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي الإيرانية على المملكة

دبلن(صدى):

أعلن رئيس دولة ليبرلاند فيت جيدليكا مستكوفي، استنكار بلاده وإدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي قامت بفضل اللّٰه تعالى قوات الدفاع الجوي السعودي باعتراضهم.

وأشار الرئيس فيت إلى أن هذا العمل العدائي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية، مؤكدا تعاطف ليبرلاند مع البلد الشقيق وتأييدها لكل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه.

وأضاف: “مع تمنياتنا للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم أن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان والرخاء والأزدهار في ظل القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان”.

وأعلن الدكتور طارق عباسي وزير الدولة إدانته الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي قامت بفضل اللّٰه تعالى قوات الدفاع الجوي السعودي باعتراضهم، سائلا المولى تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.