قناة العمالة القطرية تنفرد بتصريحات لمسئولي ميليشيا الحوثي وتهاجم أرض الحرمين

فهد السالم(صدى):

لا تتوانى قناة الجزيرة القطرية عن دعم ميلشيات الحوثي الإيرانية وكذلك نشر تصريحات لقيادات الحوثي الإيرانية لدعم موقفها المخزي في التعرض لأرض الحرمين.

وتحت تبويب “عاجل” نشرت قناة الجزيرة تصريحات علي البخيتي الكاتب والسياسي الحوثي والمتحدث باسم عبد الملك الحوثي : “على الشعب اليمني كله أن يتحرك لمواجهة العدوان السعودي لفك الحصار عن اليمن”.

وفي تصريح آخر نشرت القناة القطرية: ” البخيتي: إطلاق الصواريخ جاء ردا على استخدام السعودية والإمارات لكافة الأسلحة في اليمن”.

ونظرا للنجاحات التي أثمرتها زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية على شتى المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية، أخذت قنوات الفتنة من “الجزيرة” القطرية و”العالم” الإيرانية بدعم الإرهاب الحوثي وشن حملات على المملكة.

وإن كان ذلك يظهر أن ‏الإعلام القطري يفضح نفسه من جديد بعلمه بالعمليات الإرهابية قبل تنفيذها، بعد أن نقلت قناة الجزيرة‬ مزاعم الحوثي استهداف مطارات في السعودية‬ قبل أن يعلنه الحوثي نفسه.

وكانت جميع الصواريخ التي استهدفت الأراضي السعودية تمكنت الدفاعات الجوية دون وقوع أي ضحايا باستثناء إصابة مقيم عربي جراء تعرضه لشظايا الصاروخ الذي تم اسقاطه.

وكان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أكد في تصريحات سابقة، أن “الأعمال العدائية من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”.