وتتوالى فضائح الإعلام القطري..أعلن مزاعم الحوثي باستهداف المملكة قبل تنفيذها

طلال الضوي(صدى):

في فضيحة جديدة للنظام القطري وإعلامه ‏، وضع نفسه في مأزق بعلمه بالعمليات الإرهابية قبل تنفيذها.

وذلك بعد أن نقلت قناة الجزيرة القطرية مزاعم الحوثي استهداف مطارات في المملكة قبل أن يعلنها الحوثي نفسه.

واحتفلت قناة الجزيرة القطرية بإطلاق الصواريخ تجاه المملكة، ونقلها مزاعم الحوثي قبل إعلانها.

ولا شك في أن قطر وإيران جن جنونهما بعد زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان إلى أمريكا وما أتته من ثمار، وتلك الحالة الهستيرية التي تبثها قناة الجزيرة القطرية ماهي الا اللحظات الأخيرة بعد أن أثمرت زيارة الأميرة محمد لواشنطن وما تم خلالها من اتفاقيات عسكرية واقتصادية وسياسية.

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