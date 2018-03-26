أول تعليق من الخارجية بعد التصدي للصواريخ الحوثية

علي القحطاني (صدى):

بعدما تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي لعدة صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية ، علق الحساب الرسمي لوزارة الخارجية بموقع تويتر، اليوم ، قائلا : ” المملكة يحميها أبناؤها “.

و أرفق الحساب مع التغريدة إنفوغرافيك، يحمل صورة لمنظومة الدفاع الجوي، بقوله: ” آمنون بفضل الله، ثم بقواتنا الباسلة “.

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