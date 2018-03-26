” شكرا للدفاع الجوي السعودي ” يتصدر تويتر..ومغردون : ” ناموا وأنتم لله حامدون “

عادل الحربي (صدى):

تصدر وسم ” شكرا للدفاع الجوي السعودي ” قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تزامنا مع تصدي قوات الدفاع الجوي لصواريخ باليستية أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية مستهدفة.

وشارك المغردون من خلال الوسم للتعبير عن اعتزازهم بمواقف رجال الأمن الأبطال في الدفاع والذود عن هذه البلاد المباركة.

وأكد المغردون خلال الوسم أن المملكة السعودية قادرة على حماية أراضيها ولن تهتز من دسائس أبناء الخميني، التي تحاول زعزعة أمن المملكة.

وغرد أحدهم قائلا: ” ناموا وأنتم لله حامدون، أنتم بإذن الله في أمان، بفضل الله ثم بفضل قوة دولتكم وعزم الرجال المرابطين، نسأل الله لهم التثبيت والتوفيق والعز والتمكين “.