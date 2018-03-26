عبد الرحمن بن مساعد : حياتنا تسير بشكل طبيعي بعد صد صواريخ إيران

علي القحطاني (صدى):

علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق، على رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودية اليوم، انطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وقال بن مساعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : اللهم لك الحمد والمنة والفضل، نسمع صوت صواريخ دفاعنا الجوي الفذ وهي تصد صواريخ ايران الحوثي ونقول فالله خيرٌ حافظًا وحياتنا تسير بشكل طبيعي أنا في عشاء مع أصدقاء سمعنا صوت صواريخ الباتريوت المتلاحقة فقال أحدنا :-صواريخ باتريوت وعندما اختفت الأصوات تحول النقاش لأمر آخر.