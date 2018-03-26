بالصور.. وصول بعثة الأخضر إلى بروكسل

نواف السالم(صدى):

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم ، استعدادا لمواجهة منتخب بلجيكا بعد غد الثلاثاء ، ولاستكمال المعسكر الذي يقيمه المنتخب ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي تحضيراً للمشاركة في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل في روسيا .

وكان المنتخب الوطني، قد أنهى الفترة الأولى من المعسكر الذي احتضنته مدينة ماربيا في إسبانيا، الذي شهدت المواجهة الودية مع منتخب أوكرانيا وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما .

وسيجري المنتخب الوطني غدًا الاثنين حصة تدريبية على ملعب الملك بودوان بمدينة بروكسل، كما سيعقد بيتزي مؤتمرًا صحفيًا مساء غدٍ الاثنين في قاعة المؤتمرات بملعب المباراة للحديث عن المباراة الودية .