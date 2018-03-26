الفيل المدخن يصيب العلماء بالدهشة

الإثنين 26
مارس
شي مدهش ,,
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، يارجال لا مدهش وَلا هُم يحزنون ؛ السالفة ومافيها أن الغابة تعرّضت للحرايق 👂 معقولة
ماعمركم سمعتم ياعلماء الغباء بحرايق الغابات 😂😂😂 جَاء الفيل الهبيل بَعْد إنتهاء الحرايق 🐘
ولقط له فحم ⬅️ Coal ➡️ وقعد يتتن (( بِمعنى يُدخّن)) ➡️😂😂😂😂😂😂😂😂😂
إلى مَتَى ياعلماء وأنا أدرسكم وأشرح لَكُم ؛ لكنّ مافيكم طبّ ؛ ماغير تضحكون علَى قرّاء صحيفة صدى الإلكترونية
وأولهم الأخ : أبو محمّد ؛ جاك مطفي النّور وَقَال : شيء مدهش 😂😂😂😂😂😂
مع وافر المحبة .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44526 ] نشر منذ 5 ساعات
شي مدهش ,,
الحربي[ عدد التعليقات: 627 ] نشر منذ 4 ساعات
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، يارجال لا مدهش وَلا هُم يحزنون ؛ السالفة ومافيها أن الغابة تعرّضت للحرايق 👂 معقولة
ماعمركم سمعتم ياعلماء الغباء بحرايق الغابات 😂😂😂 جَاء الفيل الهبيل بَعْد إنتهاء الحرايق 🐘
ولقط له فحم ⬅️ Coal ➡️ وقعد يتتن (( بِمعنى يُدخّن)) ➡️😂😂😂😂😂😂😂😂😂
إلى مَتَى ياعلماء وأنا أدرسكم وأشرح لَكُم ؛ لكنّ مافيكم طبّ ؛ ماغير تضحكون علَى قرّاء صحيفة صدى الإلكترونية
وأولهم الأخ : أبو محمّد ؛ جاك مطفي النّور وَقَال : شيء مدهش 😂😂😂😂😂😂
مع وافر المحبة .