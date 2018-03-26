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  3. الفيل المدخن يصيب العلماء بالدهشة

الفيل المدخن يصيب العلماء بالدهشة




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 627 ] نشر منذ 4 ساعات

بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم

الصراحة راحة ، يارجال لا مدهش وَلا هُم يحزنون ؛ السالفة ومافيها أن الغابة تعرّضت للحرايق 👂 معقولة

ماعمركم سمعتم ياعلماء الغباء بحرايق الغابات 😂😂😂 جَاء الفيل الهبيل بَعْد إنتهاء الحرايق 🐘

ولقط له فحم ⬅️ Coal ➡️ وقعد يتتن (( بِمعنى يُدخّن)) ➡️😂😂😂😂😂😂😂😂😂

إلى مَتَى ياعلماء وأنا أدرسكم وأشرح لَكُم ؛ لكنّ مافيكم طبّ ؛ ماغير تضحكون علَى قرّاء صحيفة صدى الإلكترونية

وأولهم الأخ : أبو محمّد ؛ جاك مطفي النّور وَقَال : شيء مدهش 😂😂😂😂😂😂

مع وافر المحبة .

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