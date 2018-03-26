الجزيرة القبيحة: الحوثيون استهدفوا مطار الملك خالد بالرياض

طلال الضوي(صدى):

أعلنت قناة الجزيرة القبيحة في خبر عاجل,أن الحوثيون يقولون إنهم إستهدفوا عدة أماكن بالمملكة اليوم.

وأشارت إلى أن القوات الحوثية استهدفت مطار الملك خالد بالرياض, ومطار أبها في عسير, ومطار جيزان.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، قد اعترضت منذ قليل 6 صواريخ باليستية أطلقت من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة,وتم اعتراضهم جميعا ولله الحمد، دون وقوع أي خسائر حتى الآن.