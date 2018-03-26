الجزيرة القبيحة: الحوثيون استهدفوا مطار الملك خالد بالرياض
أعلنت قناة الجزيرة القبيحة في خبر عاجل,أن الحوثيون يقولون إنهم إستهدفوا عدة أماكن بالمملكة اليوم.
وأشارت إلى أن القوات الحوثية استهدفت مطار الملك خالد بالرياض, ومطار أبها في عسير, ومطار جيزان.
وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، قد اعترضت منذ قليل 6 صواريخ باليستية أطلقت من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة,وتم اعتراضهم جميعا ولله الحمد، دون وقوع أي خسائر حتى الآن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44521 ] نشر منذ 22 دقيقة
فرحانين رد الله فرحهم حزن عاجلاً غير آجل ,,
,, هذه مافصلت ، تطبخ وتنفخ وتعيد وتزيد باالخبر ، وكأنه زواج عندهم على مدى اكثر من ثلاث ساعات ولا زالت مستمره ,,
,, اللهم رد فرحهم حزناً وترحاً من بعد فرح وأرنا بهم شديد سخطك ، عاجلاً غير آجل يارب .. آمين آمين آمين ,,