دراسة: تناول الدهون النباتية يحمي من الوفاة المبكرة

نورة الشهري(صدى):

أكدت دراسة غذائية حديثة، على أن اتباع نظام غذائي يحتوي على دهون مشبعة من مصادر نباتية، بدل الدهون الموجودة في اللحوم، يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة تتراوح بين 24 و26%.

وقالت دراسة باحثين من جامعة هارفرد، إن الدهون النباتية، الموجودة في الأفوكادو أوزيت الزيتون، تقلل إلى حد كبير من خطر الوفاة المبكرة.

وأضافت أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون غير المشبعة الأحادية، يقلل من الوفاة المبكرة بنسبة 16%، مقارنةً مع الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى هذه العناصر.