بالصور.. النصر يستأنف تدريباته اليومية

نواف السالم(صدى):

استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ” يرحمه الله ” ، وبدأ التدريب باجتماع للمدرب كرونسلاف يورشيتش مع اللاعبين، بحضور مدير كرة القدم الكابتن بدر الحقباني.

انطلقت بعده التمارين اللياقية المتنوعة باستخدام عدد من الأجهزة، تلا ذلك تدريب بالتسديد علي المرمي قسم بعدها اللاعبين لأربع مجموعات يقومون بالجري بسرعات متدرجة مع تدريبات بالكرة البينية القصيرة، قسم بعدها الفريق لمجموعتين، لعبوا مناورة كروية على نصف الملعب تعتمد على اللعب من لمستين.

في الوقت الذي خضع حراس المرمي عبدالله العنزي وحسن شيعان ونواف العقيدي لتدريبات مكثفة، واختتم التدريب بتمارين إطالة.