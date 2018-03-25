سفير قطر بموسكو: الإرهاب يهدد كأس العالم 2020

طلال الغامدي(صدى):

قال سفير قطر لدى موسكو، فهد بن محمد العطية إن هناك تهديدات تواجه كأس العالم عام 2022، المقرر أن تستضيفه دولة قطر.

وأقر العطية، بالتهديدات الارهابية لكأس العالم مضيفًا أن قطر بصدد التعاون مع الجانب الروسي لإمكانية الاستفادة من خبراته في تنظيم مونديال 2018 والاستفادة من هذه الخبرة في تنظيم مونديال 2022، سواء من الناحية اللوجستية أو من تأمين الفعاليات الداخلية إلى آخره.

يذكر أن كلا من روسيا وقطر تستضيفان نسختي كأس العالم للأعوام 2018 وعام 2022 على التوالي.