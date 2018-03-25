بالفيديو.. امرأة تهاجم تعدد الزوجات ” الله خلق واحدة يأبو عيون زايغة “
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو، لمواطنة تهاجم تعدد الزوجات، قائلة : الله خلق إمرأة واحدة يابو عيون زايغة.
وأثار مقطع الفيديو، غضب النشطاء، حيث علق أحدهم على الفيديو، قائلًا : بغض النظر عن غيره المرأه لكن هذا شرع منو انتي الي علشان تعترضين على شرع الله.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44512 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي ابتلى نفسه وتزوج وحدة مثلك ، يحق له ياخذ عشر ويبعد عنك ,,
الحربي[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 57 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، تراب يملأ هالوجه👊🏻 بالأول خلّينا نعرف أنتي حُرمة وإلا رجال ⬅️ وإلا من الجنس الثّالث➡️😂
بعدين يا الجنس الثّالث 😂😂😂 تكلمي عَن الزواج والتّعدّد 😂 مالت عَلَيْك ياخشة البغل ➡️➡️😂😂
مع وافر المحبة .
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 41 دقيقة
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه