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بالفيديو.. امرأة تهاجم تعدد الزوجات ” الله خلق واحدة يأبو عيون زايغة “

بالفيديو.. امرأة تهاجم تعدد الزوجات ” الله خلق واحدة يأبو عيون زايغة “
أحمدمصطفى(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو، لمواطنة تهاجم تعدد الزوجات، قائلة : الله خلق إمرأة واحدة يابو عيون زايغة.

وأثار مقطع الفيديو، غضب النشطاء، حيث علق أحدهم على الفيديو، قائلًا : بغض النظر عن غيره المرأه لكن هذا شرع منو انتي الي علشان تعترضين على شرع الله.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44512 ] نشر منذ 1 ساعة

اللي ابتلى نفسه وتزوج وحدة مثلك ، يحق له ياخذ عشر ويبعد عنك ,,

[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 57 دقيقة

بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم

الصراحة راحة ، تراب يملأ هالوجه👊🏻 بالأول خلّينا نعرف أنتي حُرمة وإلا رجال ⬅️ وإلا من الجنس الثّالث➡️😂

بعدين يا الجنس الثّالث 😂😂😂 تكلمي عَن الزواج والتّعدّد 😂 مالت عَلَيْك ياخشة البغل ➡️➡️😂😂

مع وافر المحبة .

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 41 دقيقة

ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه

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