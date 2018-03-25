بالفيديو.. امرأة تهاجم تعدد الزوجات ” الله خلق واحدة يأبو عيون زايغة “

أحمدمصطفى(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو، لمواطنة تهاجم تعدد الزوجات، قائلة : الله خلق إمرأة واحدة يابو عيون زايغة.

وأثار مقطع الفيديو، غضب النشطاء، حيث علق أحدهم على الفيديو، قائلًا : بغض النظر عن غيره المرأه لكن هذا شرع منو انتي الي علشان تعترضين على شرع الله.