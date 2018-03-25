ليفربول يكشف خططه للإبقاء على المصري محمد صلاح

نواف السالم(صدى):

يسابق نادي ليفربول الإنجليزي الزمن للإبقاء علي نجم مصر محمد صلاح ضمن صفوفه، وحمايته من الإغراءات المالية من الأندية الأوروبية الكبيرة، لاسيما في الدوري الإسباني، حيث تتحدث الكواليس عن جدية مفاوضات ريال مدريد معه خلال الفترة الماضية.

ويعتزم نادي ” ليفربول ” تجديد تعاقده مع محمد صلاح بعد المستويات الرائعة، التي ظهر عليها مع ” الريدز ” منذ بداية الموسم الحالي، علمًا بأن النجم المصري ينتهى يتعاقده مع ليفربول عام 2022، فيما يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يصل لـ90 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت مصادر صحيفة، إلي أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي ستعرض على صلاح، التوقيع على عقد جديد مع زيادة في راتبه ليصبح أعلى اللاعبين أجراً في النادي الإنجليزي، وذلك عقب تألقه بشكل كبير مع الفريق في أول موسم له، وللحفاظ عليه خوفاً من اهتمام ريال مدريد الاسباني بضمه الفترة القادمة.

ودخل صلاح دائرة اهتمامات نادي ” ريال مدريد ” الإسباني، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ضمن خطة إدارة النادي الملكي لتدعيم صفوف الفريق بالعديد من الصفقات، في ظل تراجع أداء العديد من اللاعبين الموسم الحالي، وأبرزهم المهاجم الفرنسي ” كريم بنزيما ” والجناح ” الويلزى ” ” جاريث بيل ” .