أنباء عن إصابة قائدة مجمع تعليمي بـ ” كورونا ” في أضم
أكدت المصادر أن صحة جدة قد خاطبت مساء اليوم، مستشفى أضم العام مؤكدة في خطابها العاجل جدًا أن قائدة المدرسة المصابة بكورونا, منومة بأحد مستشفيات جدة، وقد تم تشخيص حالتها ” كورونا إيجابية ” ، وذلك بتاريخ 23 / 3 /2018م.
كما طلبت صحة جدة من مستشفى أضم العام إرسال فريق طبي عاجل للمجمع التعليمي لعمل التقييم الصحي والوقائي لجميع المخالطين للحالة، وتقديم التوعية الصحية عن متلازمة الشرق الأوسط ” كورونا ” وأعراضها وطرق الوقاية منها والإفادة بما تم.
والمجمع التعليمي بأضم أعلن غياب عددٍ من الطالبات بعد انتشار شائعة إصابة القائدة بمرض ” كورونا ” قبل أن يتم تأكيد إصابتها بالمرض رسميًا، مساء اليوم من قِبل صحة جدة.
طلال[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يشافيها ويعافيها ويردها لأهلها وهي في أفضل حال