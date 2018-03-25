أنباء عن إصابة قائدة مجمع تعليمي بـ ” كورونا ” في أضم

نايف السالم(صدى):

أكدت المصادر أن صحة جدة قد خاطبت مساء اليوم، مستشفى أضم العام مؤكدة في خطابها العاجل جدًا أن قائدة المدرسة المصابة بكورونا, منومة بأحد مستشفيات جدة، وقد تم تشخيص حالتها ” كورونا إيجابية ” ، وذلك بتاريخ 23 / 3 /2018م.

كما طلبت صحة جدة من مستشفى أضم العام إرسال فريق طبي عاجل للمجمع التعليمي لعمل التقييم الصحي والوقائي لجميع المخالطين للحالة، وتقديم التوعية الصحية عن متلازمة الشرق الأوسط ” كورونا ” وأعراضها وطرق الوقاية منها والإفادة بما تم.

والمجمع التعليمي بأضم أعلن غياب عددٍ من الطالبات بعد انتشار شائعة إصابة القائدة بمرض ” كورونا ” قبل أن يتم تأكيد إصابتها بالمرض رسميًا، مساء اليوم من قِبل صحة جدة.