بالصور.. شرطة الجوف تضبط مجموعة من المخالفين للإقامة والعمل

سهو الهشال(صدى):

استمرارا للحملات التى تنفذها شرطة منطقة الجوف ضمن الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة اﻻقامة والعمل وأمن الحدود فقد نفذت صباح يوم الاحد الموافق ٨-٧-١٤٣٩ هـ حملة استهدفت تنفيذ التوطين على نشاطي سوق الخضار والفواكة بقوة متمثلة(قوة الضبط الميداني-وقوة المهمات والواجبات الخاصة – إدارة التحريات والبحث الجنائي- وإدارة المرور- وإدارة دوريات الامن ) ومندوبي الجهات الحكومية ( فرع مكتب العمل- فرع وزارة التجارة- الأمانة ) وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي اﻻقامة والعمل.كذلك ضبط بعض مخالفي التوطين.

بالاضافة لذلك نفذت شرطة محافظة طبرجل( مركز شرطة ميقوع ومخفر شرطة بسيطا حملة شملت المشاريع الزراعية ببسيطا وميقوع ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل تمت إحالتهم لجهات الاختصاص. والله الموفق.