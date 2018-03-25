480 ألف ريال حجم مخالفات قطاع الإيواء السياحي

عادل الحربي (صدى):

كشفت جولة تفتيشية مفاجئة نفذها مكتب العمل بمحافظة الخبر، عن حجم مخالفات تجاوزت الـ480 ألف ريال خلال جولة واحدة.

ويذكر أن فريق التفتيش بمكتب عمل الخبر اختار ساعات الفجر الأولى كتوقيت لجولته التي شارك فيها مدير المكتب منصور آل بن علي، والمشرف على إدارة التفتيش ورئيس قسم التفتيش وعدد من المفتشين، حيث زاروا 27 منشأة من منشآت قطاع الإيواء السياحية.

وأسفرت الحملة عن وجود 24 منشأة مخالفة، فيما لم يتجاوز عدد المنشآت النظامية ثلاث منشآت فقط، ليبلغ حجم الغرامات المسجلة بحق المخالفين 480 ألف ريال.