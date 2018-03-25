بالفيديو.. ” أم نايف ” تسبق قرار قيادة المركبة ” بوايت ماء “

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لسيدة في العقد الرابع تدعى ” أم نايف ” وهي في مقود ” وايت ماء ” .

وأظهر مقطع الفيديو، ” أم نايف ” وهي تجيب على الشخص الذي كان يصورها بأن يبشر بالماء.

ظهور أم نايف يأتي قبيل سريان قرار قيادة المرأة في المملكة ولكن العجيب والملفت للانتباة أن أم نايف تقود مركبة من النقل الثقيل، بينما القرار كان يتحدث عن المركبات الخاصة الخفيفة.