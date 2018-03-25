بالفيديو.. ” أم نايف ” تسبق قرار قيادة المركبة ” بوايت ماء “
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لسيدة في العقد الرابع تدعى ” أم نايف ” وهي في مقود ” وايت ماء ” .
وأظهر مقطع الفيديو، ” أم نايف ” وهي تجيب على الشخص الذي كان يصورها بأن يبشر بالماء.
ظهور أم نايف يأتي قبيل سريان قرار قيادة المرأة في المملكة ولكن العجيب والملفت للانتباة أن أم نايف تقود مركبة من النقل الثقيل، بينما القرار كان يتحدث عن المركبات الخاصة الخفيفة.
مصدر مسئول[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشهد تمثيلي سخيف
التمثيل سماجه
والاخراج تفاهه
والشهره حماقه
خذي شنطتك اللي معلقتها بالوايت وروحي لنائف رضعيه واسقيه ياام نائف
بدل ماتسقين الناس
الحربي[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 2 ساعتين
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، ⬅️ أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شَر ماخلق 🔥🔥🔥
أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شَر ماخلق 🔥🔥🔥
أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شَر ماخلق 🔥🔥🔥
⬅️ أعوذ بِاللّه من الخبث والخبائث 🔥🔥🔥
مع وافر المحبة .
X[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز …. حرمة مكافحة وتدور العيشة وتصرف على بيتها بالحلال احسن من عشرة رجاجيل عاطلين وكسالى ومتسدحين في بيوتهم واستراحاتهم وحريمهم يصرفون عليهم ،، كفوة يا ام نايف
تميم[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفانا مصدر مسئول
مغابش[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه
اقعدي يا أم نايف
اخو العيال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44516 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز يا ام نايف ,,
,, مثلها كثير في مضارب الباديه ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26654 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
الصيعري[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
واصلي يا ام نايف والله يرزقك ان شاء الله
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2196 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يلطف فينا يارب ويحفظنا سمعنا صوت انفجار