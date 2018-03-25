العلياني يعلق على إبعاد عدداً لعلاقتهم بتيارات متطرفة بالتعليم

عادل الحربي(صدى):

قال علي العلياني, مقدم برنامج معالي المواطن, إنه يؤيد قرارات الوزير بإبعاد وزارة التعليم عدداً من منسوبيها لعلاقتهم بتيارات متطرفة, مشيراً إلى أن آمن البلد ووحدته هو الاساس قبل اي شئ.

وتسأل العلياني أثناء حلقة اليوم, الأحد, عن طبيعة الاشخاص المستبعدين, وتابع قائلاً: ” هل هم قيادات, أم متعاطفين, وكم عدد هؤلاء المستبعدين, مشيراً إلى إن كانوا هؤلاء من القيادات فمن حقنا نعرفهم, وأن توجد قائمة تجمع أسمائهم, لإننا نريد الحقيقة كاملة ” .