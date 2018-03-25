بالفيديو.. فتاة تروي تجربتها الجديدة في وظيفة تأجير السيارات

حمود العنزي (صدى):

تحدثت فتاة ” سارة خالد ” عن تجربتها الجديدة في وظيفة تأجير السيارات، اليوم الأحد، مؤكدة إنها كانت متحمسة للعمل في تلك الوظيفة.

وقالت سارة خالد خلال مشاركتها في برنامج ” معالي المواطن ” حلقة اليوم الأحد، إنها في فترة المتدربين، وإنها لديها خبرة في الصيانة والتسويق، مضيفة أن الرواتب في هذة الوظيفة مجزية.