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بالفيديو.. فتاة تروي تجربتها الجديدة في وظيفة تأجير السيارات

بالفيديو.. فتاة تروي تجربتها الجديدة في وظيفة تأجير السيارات
حمود العنزي (صدى):

تحدثت فتاة ” سارة خالد ” عن تجربتها الجديدة في وظيفة تأجير السيارات، اليوم الأحد، مؤكدة إنها كانت متحمسة للعمل في تلك الوظيفة.

وقالت سارة خالد خلال مشاركتها في برنامج ” معالي المواطن ” حلقة اليوم الأحد، إنها في فترة المتدربين، وإنها لديها خبرة في الصيانة والتسويق، مضيفة أن الرواتب في هذة الوظيفة مجزية.


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