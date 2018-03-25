بالصور.. مدني الطائف يخرج طفلة من داخل نشافة غسالة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكن رجال الدفاع المدني بمحافظة الطائف من إنقاذ طفلة اُحتُجزت بداخل نشافة غسالة ملابس داخل المنزل بحي مسرة، حيث تمكنوا من إخراجها دون أن تُصاب بأذى.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر سلطان الشريف: ورد بلاغ إلى مركز العمليات الأمنية المشتركة عن احتجاز طفلة داخل غسالة ملابس في حي مسرة، وتم نقل الفرق اللازمة للموقع، واتضح أن الحالة عبارة عن احتجاز طفلة داخل نشافة غسالة ملابس، تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وأضاف : وقد تم التعامل مع الحالة وإخراجها من قبل فريق النقاط وهي بصحةٍ جيدة ولله الحمد.