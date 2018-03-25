برنامج يجري حوار جرئ مع الفتيات عن ” العذرية “

خالد الظفيري(صدى):

نشر برنامج يوتيوبي أمريكي، اليوم الأحد حوار جرئ مع الفتيات هناك، حيث سألهم المذيع سؤال صادم وهو ” كم كان عمرك عندما فقدتي عذريتك ؟ ” .

وأثار الفيديو غضب العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم على الفيديو قائلًا : الحمد لله على نعمة الإسلام الذي كرم النساء وحافظ لهم على كرامتهم، وعظم من شأنهم.