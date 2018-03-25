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برنامج يجري حوار جرئ مع الفتيات عن ” العذرية “

برنامج يجري حوار جرئ مع الفتيات عن ” العذرية “
خالد الظفيري(صدى):

نشر برنامج يوتيوبي أمريكي، اليوم الأحد حوار جرئ مع الفتيات هناك، حيث سألهم المذيع سؤال صادم وهو ” كم كان عمرك عندما فقدتي عذريتك ؟ ” .

وأثار الفيديو غضب العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم على الفيديو قائلًا : الحمد لله على نعمة الإسلام الذي كرم النساء وحافظ لهم على كرامتهم، وعظم من شأنهم.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 47 دقيقة

الخواجات ماعندهم خجل ولا هيا فارقة معهم

[ عدد التعليقات: 44496 ] نشر منذ 28 دقيقة

قلة حياء مشلشخه ومشخشخه ولا مستِّر لها ,,

[ عدد التعليقات: 15353 ] نشر منذ 20 دقيقة

لا حياء عندهم

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