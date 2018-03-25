برنامج يجري حوار جرئ مع الفتيات عن ” العذرية “
نشر برنامج يوتيوبي أمريكي، اليوم الأحد حوار جرئ مع الفتيات هناك، حيث سألهم المذيع سؤال صادم وهو ” كم كان عمرك عندما فقدتي عذريتك ؟ ” .
وأثار الفيديو غضب العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم على الفيديو قائلًا : الحمد لله على نعمة الإسلام الذي كرم النساء وحافظ لهم على كرامتهم، وعظم من شأنهم.
مغابش[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 47 دقيقة
الخواجات ماعندهم خجل ولا هيا فارقة معهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44496 ] نشر منذ 28 دقيقة
قلة حياء مشلشخه ومشخشخه ولا مستِّر لها ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 15353 ] نشر منذ 20 دقيقة
لا حياء عندهم