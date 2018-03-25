مواطن يتعرض للنصب والاحتيال في محايل عسير

أبها(صدى):

تباشر السلطات الأمنية في محايل عسير، التحقيق في شكوى مواطن تعرض للنصب والاحتيال في تداول الأسهم العالمية من قِبل أشخاص، مشيرًا إلى أنهم يقيمون في المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المواطن المواطن، أن أحد تلك الشركات تعود ملكيتها لمواطن آخر، استقبلت منه جزءًا كبيرًا من الأموال التي تم تحويلها من خلال مالكها.