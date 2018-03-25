مواطن يتعرض للنصب والاحتيال في محايل عسير
تباشر السلطات الأمنية في محايل عسير، التحقيق في شكوى مواطن تعرض للنصب والاحتيال في تداول الأسهم العالمية من قِبل أشخاص، مشيرًا إلى أنهم يقيمون في المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح المواطن المواطن، أن أحد تلك الشركات تعود ملكيتها لمواطن آخر، استقبلت منه جزءًا كبيرًا من الأموال التي تم تحويلها من خلال مالكها.
الحربي[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ 20 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، رجعنا لطير ياللي 😂😂😂 نصب وإحتيال في مساهمات الأسهم وشركات الإستثمار المالي 😂
ليش ماتشغل مخك يابو الشباب قبل تشغّل فلوسك بالمرابحة وثم تلقاها للمجهول رايحة 💸💸💸😂😂😂
أزعجتوا السلطات الأمنية 🚔🚔🚔 خلوهم يمرحون 😴😴😴😂😂😂😂😂😂😂
مع وافر المحبة .