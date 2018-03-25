بالفيديو والصور.. ” توتو واوا ” يقلب حفل زواج مصري رأسًا على عقب

سلوى سعيد (صدى):

تسببت فتاة حضرت لحفل زواج بمصر إلى إنقلاب الزواج رأسًا على عقب، وذلك بعد أن دخل في فاصل راقص هستيري نجحت خلاله من سحب الأضواء من العروس.

وتفاعل مطرب الحفل هو الآخر مع الفتاة الراقصة، حتى لم يستطع الغناء وبات يردد كلامات غير مفهومة، انتهى به المطاف إلى ترديد عبارات ” توتو واوا ” .

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