” الربيعان ” ما تم تداوله عن حادثة مستشفى خميس مشيط غير صحيح

أبها(صدى):

قال مشعل الربيعان, المتحدث باسم وزارة الصحة, أن المصابين الذين ظهروا في مقطع الفيديو الخاص بمستشفى خميس مشيط, بحالة مستقرة الآن, وتم علاجهم.

وأضاف الربيعان, أن المقطع المتداول ذكرت فيه معلومات غير صحيحة, حيث قالوا داخل الفيديو انهم انتظروا لمدة ساعة حتى دخلوا إلى قسم الطوارئ وهذا الآمر لم يحدث, ولم يستغرقوا 5 دقائق لدخول قسم الطوارئ, كما أوضح الفيديو المصور من قبل المستشفى.

وأكد المتحدث, خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” معالي المواطن ” , أن الوزارة حريصة أن تكون الخدمة كما يجب, ولكننا نعترض على طريقة إيصال الشكوى من خلال التضليل.