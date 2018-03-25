الشباب يوافق على المشاركة في دورة تبوك الدولية الثالثة

ماجد محمد(صدى):

وافقت إدارة نادي الشباب اليوم الأحد، على المشاركة في دورة تبوك الدولية الثالثة لكرة القدم، وذلك بعد تلقيها طلبا من اللجنة المنظمة للبطولة.

بدوره، أكد رئيس النادي أحمد العقيل، أهمية هذه البطولة ومكانتها خصوصا أنها تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

وأشار العقيل، إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة نجحت في النسختين الماضيتين بجلب أميز الفرق العربية مشددا على أن ذلك سيكون خير إعداد للفريق للموسم المقبل خصوصا أن البطولة تختتم قبل أسبوع من انطلاقة الدوري.