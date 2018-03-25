بالفيديو.. باحث اجتماعي يكشف أسباب انتشار ظاهرة الانتحار

علي القحطاني (صدى):

كشف الباحث الاجتماعي عقيل الجعبوري، اليوم الأحد، عن سبب انتشار ظاهرة الانتحار خلال الفترة الأخيرة.

وقال الباحث خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” حلقة اليوم الأحد، إن الانتحار ظاهرة عالمية سببها الرئيس النظرة الدونية للذات والأسرة مسؤولة عن ذلك.

ويذكر أم أمير منطقة عسير فيصل بن خالد كان قد وجه بدراسة ومعالجة ظاهرة الانتحار بقرية حموان التابعة لمركز السعيدة غرب عسير، والتي شهدت عدداً من حالات الانتحار خلال العام الماضي.