بالصور.. الهلال يواصل استعداداته لمواجهة نظيره الشباب

نواف السالم(صدى):

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد، مرانًا اعتياديًا تركّز على الجوانب اللياقية والفنية، استعدادًا لمواجهة نظيره ” الشباب ” وديًا مساء الغد، إذ بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات ترفيهية، تلاها تدريبات لياقية منوّعة.

وبدأ الفريق تدريباته، بتمارين التمرير الدقيق ، والتحرك بدون كرة ، ليفرض بعدها المدرب خوان براون ، تدريبات بناءا على الهجمة من الخلف ، وإنهائها بشكل سليم ، وتدريبات الكرات العرضية .

كما أدى لاعب الفريق ” سلمان الفرج ” مرانًا لياقيًا بالجري، فيما واصل الثلاثي ” حسن كادش، متعب المفرج ومختار فلاته ” برامجهم العلاجية والتأهيلية.