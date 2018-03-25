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بالصور.. الهلال يواصل استعداداته لمواجهة نظيره الشباب

بالصور.. الهلال يواصل استعداداته لمواجهة نظيره الشباب
نواف السالم(صدى):

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد، مرانًا اعتياديًا تركّز على الجوانب اللياقية والفنية، استعدادًا لمواجهة نظيره ” الشباب ” وديًا مساء الغد، إذ بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات ترفيهية، تلاها تدريبات لياقية منوّعة.

وبدأ الفريق تدريباته، بتمارين التمرير الدقيق ، والتحرك بدون كرة ، ليفرض بعدها المدرب خوان براون ، تدريبات بناءا على الهجمة من الخلف ، وإنهائها بشكل سليم ، وتدريبات الكرات العرضية .

كما أدى لاعب الفريق ” سلمان الفرج ” مرانًا لياقيًا بالجري، فيما واصل الثلاثي ” حسن كادش، متعب المفرج ومختار فلاته ” برامجهم العلاجية والتأهيلية.


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