جمعية التنمية الأسرية تعلن وظائف شاغرة بالأفلاج

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الأفلاج توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– موظف تنمية موارد.

– موظف علاقات عامة وإعلام.

وأبرزت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– الحصول على الشهادة الثانوية العامة وما فوق.

– أن يكون لديه خبرة كافية في مجال العمل.

– يتمتع بمستوى ممتاز في استخدام برامج الحاسب الآلي.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبار القبول.

وأوضحت الجمعية أن على الراغبين بالتقديم تعبئة الاستبانة مع إرسال السيرة الذاتية وصورة باقة الهوية على البريد الإلكتروني [email protected]، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف في تاريخ 15 رجب 1439هـ.

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للتقديم على وظيفة تنمية الموارد: اضغط (هنــــــــــــا)

للتقديم على وظيفة علاقات عامة وإعلام (هنـــــــــا)

وللاستفسارات يرجى الاتصال على هواتف: (0116821605 – 0116825929)