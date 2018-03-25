تعليم الرياض: قريبًا الطاقة الشمسية المتجددة بـ 4 مدارس

علي القحطاني(صدى):

كشف مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي، خلال جولته بمعرض برنامج إبداعاتي الذي دشنه اليوم في المدارس المتقدمة بالعقيق عن قرب تفعيل مشروع الطاقة الشمسية المتجددة، بأربع مدارس في الرياض لخفض نسبة استهلاك الكهرباء إلى 40٪ ويتوقع أن تعمل العام المقبل.

وقال الوهيبي: لدينا تقريبا 4 مدارس بالرياض يتوقع أن تعمل العام المقبل بالطاقة لتوفر 40٪ من الكهرباء متأملا أن تنجح هذه التجربة.

وأبدى الوهيبي إعجابه بمعرض برنامج إبداعاتي لما شاهده من عروض وابتكارات ونماذج ابداعية وابتكارية للموهوبين والمشاركين.