الهلال والاتحاد يشاركان في البطولة العربية للأندية 2018

ماجد محمد(صدى):

‏أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الأحد عن،الأندية السعودية المشاركة في البطولة العربية للأندية 2018.

وقالت المصادر : ‏رسميًا الأندية السعودية المشاركة في البطولة العربية للأندية 2018 هي الهلال والأهلي والاتحاد.

وعمد الاتحاد العربي لكرة القدم، إلى زيادة قيمة الجوائز المالية للبطولة العربية، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 5 مليون دولار و2.5 مليون لصحاب المركز الثاني ومليون دولار لصاحب المركز الثالث.

وستقام البطولة في الفترة من أغسطس المقبل وحتى أبريل 2019، بمشاركة 32 فريقا، كما هو الحال بدوري أبطال أوروبا، كما ستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب بخروج المغلوب.