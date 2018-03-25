بالفيديو.. لحظة تفجير برج تلفزيوني في روسيا

موسكو(صدى):

نفذت السلطات الروسية، عملية هدم لبرج بث تلفزيوني غير مكتمل في مدينة إيكاترينبورغ، يبلغ ارتفاعه 220 متراً، باستخدام وسادة مصممة خصيصًا لاحتمال الأجزاء المنهارة، على أن يتم تفكيك بقية البرج خلال الأسبوعين القادمين.

وكان بدأ بناء البرج التلفزيوني قبل عام 1991 والذي كان مخططًا له أن يبلغ ارتفاعه 361 مترًا، لكنه وفي العام 1991 تم تجميد المشروع بعد توقف التمويل.

وأشرفت على عملية هدم وتفكيك البرج شركة خاصة بتفجير وإزالة البنايات الشاهقة، التي تتطلب تقنيات خاصة حتى تسقط بشكل عمودي في مكانها، وذلك تجنبًا لإلحاق ضرر بالناس والبنايات المجاورة.