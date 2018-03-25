بالفيديو.. لحظة استهداف مقاتلات التحالف لمركبة عسكرية حوثية

فهمي محمد(صدى):

رصد مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف مقاتلات التحالف لمركبة عسكرية حوثية في سلسلة جبال طيبة الاسم في محافظة الجوف.

وكانت مدفعيات وطيران التحالف، قد دمر 6 مركبات عسكرية تابعة للحوثيين وقتلت 100 عنصر في محافظتي صعدة والحديدة، تحمل مؤنا عسكرية لتعزيز عناصر حوثية على الجبهات .

وفي محافظة الحديدة لقي 100 عنصر حوثي مسلح مصرعهم جراء غارات جوية استهدفتهم، في مديرية التحيتاء بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية تجمعا للانقلابيين في منطقة البقعة الساحلية في مديرية التحيتاء.

وأكدت المصادر أن الغارات حققت أهدفها بدقة عالية، وأنها قتلت كل عناصر الميليشيا المتواجدين في الموقع المستهدف، بالإضافة إلى تدمير عدد من العتاد القتالي التابع للميليشيا.