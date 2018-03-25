أمير الكويت في نزهة بحرية

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورة لأمير الكويت الشيخ ” صباح الأحمد الصباح ” ، وهو في نزهة بحرية بعيدا عن الرسميات.

وأظهرت الصورة، أمير الكويت في مكان على شاطئ البحر، حيث بدت في خلفية الصورة أمواج البحر وزرقة الماء الصافي، فيما ارتدى الأمير ثوبًا وقفازين.

كما حصلت الصورة على إعجاب وثناء المواطنين الكويتيين، الذين عبّروا عن حبهم للأمير، خاصة مع ابتسامته الجميلة التي زيّنت وجهه.