بالفيديو.. كريم ظريف يهاجم خطيبته السابقة الإعلامية مريم سعيد

اميرة خالد(صدى):

ربط عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حديث إعلامي لكريم ظريف خطيب السابق للإعلامية المغربية مريم سعيد ، عن النجاح الفاشل وارتباطه بالمحسوبيات ، بأنه هجوم غير مباشر على خطيبته السابقة .

وكان تحدث كريم ظريف خلال أول لقاء إعلامي له عن انفصاله عن مريم سعيد منذ أكثر من عام ، قائلاً ” لا أندم حقاً على إلغاء الزفاف والزواج برمّته,وعلى عكس ما تم التداول فيه، ليس لهذا الأمر علاقة بظروف صحية عائلية بقدر ما هو متعلق بالأخلاقيات،وأتطلع انشاء الله لصفحة أفضل وأنظف في حياتي ” .

وتابع كريم خلال اللقاء ، لا قيمة للنجاح إذا تم بأساليب ملتوية، حتى بينك وبين نفسك، لن يكون لنجاحك قيمة ، مٌضيفاً ، ما أريد التأكيد عليه هو القيام بمجهود مع الإصرار على النجاح، لكن دون إغفال احترام نفسك وذاتك.