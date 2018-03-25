وزير الرياضة المصري: سنذيع 24 مباراة من مونديال روسيا

طلال الغامدي(صدى):

أكد وزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز، أن التلفزيون المصرى سيقوم بإذاعة 24 مباراة من مباريات كأس العالم 2018 بروسيا، وفقا لمفاوضات جرت مع جهات دولية.

وأضاف وزير الرياضة المصري خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج ” كل يوم ” المذاع على فضائية ” on e ” ، ” إسرائيل مش بس هى اللى هتذيع كأس العالم.. وأحنا كما هنذيع 24 مباراة وهناك إجراءات سيعلن عنها قريبا ” .

وأوضح عبد العزيز، أن المبلغ المطلوب من مصر لشراء حقوق بث مباريات كأس العالم، سيتم الاتفاق عليه خلال الفترة المقبلة وجمعه من خلال رجال الأعمال والرعاة، متابعاً: ” إن شاء الله سيكون هناك حل وممكن تواجد وسائل يتحقق المكاسب منها أيضا ” .