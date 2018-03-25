راحوا جيل الطيبين

الأحد 25
مارس
زمن الطيبين
وانت لو ترجع لهم تلاقي
منهم واخد زعلان ع اخوهـ 20 سنه عشان عنز
اكثر مقوله مستفزهـ
تصور ان زماننا مافيه طيبين
ما الجيل الحالي خلفة الزمن الطيب
والا الزمن الطيب ما نقل طيبه لابناءه
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
سيرووم[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 28 دقيقة
زمن الطيبين
وانت لو ترجع لهم تلاقي
منهم واخد زعلان ع اخوهـ 20 سنه عشان عنز
اكثر مقوله مستفزهـ
تصور ان زماننا مافيه طيبين
ما الجيل الحالي خلفة الزمن الطيب
والا الزمن الطيب ما نقل طيبه لابناءه