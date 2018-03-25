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راحوا جيل الطيبين




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 28 دقيقة

زمن الطيبين
وانت لو ترجع لهم تلاقي
منهم واخد زعلان ع اخوهـ 20 سنه عشان عنز

اكثر مقوله مستفزهـ
تصور ان زماننا مافيه طيبين

ما الجيل الحالي خلفة الزمن الطيب
والا الزمن الطيب ما نقل طيبه لابناءه

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