بيكهام يسعي لخطف زيدان وكريستيانو رونالدو

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر صحفية، عن رغبة الإنجليزي ديفيد بيكهام، في التعاقد مع ثلاثة نجوم لفريقه الجديد، ميامي، الذي سيشارك في الدوري الأمريكي عام 2020.

وأكدت المصادر، أن بيكهام يأمل في التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للعمل كمدرب لفريقه الجديد، بالإضافة إلى النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإنجليزي واين روني.

وكان بيكهام قد صرح مؤخرًا: ” أريد أن يكون ميامي الفريق الأفضل في الدوري الأمريكي الممتاز ” .

وأوضحت أن كارلو أنشيلوتي لن يكون الاسم الوحيد المرشح لقيادة الفريق الجديد للنجم الإنجليزي، فالفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الحالي، أحد المرشحين أيضا، بجانب بروس أرينا، مدرب لوس أنجلوس جالاكسي السابق.