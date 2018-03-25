بالفيديو.. ” عبد الله المزيني ” يزرع لحية لـ ” بدون فلتر “

نورة الشهري (صدى):

كشفت دالين عبد الإله خبيرة التجميل، اليوم الأحد، عن شخصية الفنان عبد الله المزيني في مسلسل ” بدون فلتر ” الذي سيذاع رمضان المقبل.

وقالت دالين : الفنان محمد المزيني سويت له كركتر شيخ مسن من خلال زراعة اللحية بتقنية الشعرة شعرة.

ويذكر أن مسلسل ” بدون فلتر ” ، من بطولة عبد الله السدحان، وسعد الفرج، ومحمد الطويان، وسعد خضر، وعلي إبراهيم، ويوسف الجراح، وإبراهيم الحساوي، إلى جانب حسن البلام، وأحمد العونان، وفاطمة الحوسني، ونيرمين محسن، وأميرة محمد، وليلى سلمان وهو من تأليف واخراج مجموعة من الكتاب والمخرجين الشباب.