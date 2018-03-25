برشلونة ينهى صفقة جريزمان بمبلغ خرافي

ماجد محمد(صدى):

يعقد مسئولو نادى برشلونة الأسبانى اجتماعاً مع أتلتيكو مدريد هذا الأسبوع من أجل التفاوض رسمياً لضم الفرنسى أنطوان جريزمان مهاجم الروخى بلانكوس الصيف المقبل.

وفقاً للمصادر، فإن إدارة برشلونة ستجتمع بمسئولى الأتليتى للإعلان عن رغبتها رسمياً فى التعاقد مع جريزمان ونقله إلى ملعب كامب نو.

أضافت المصادر، أن عرض برشلونة لضم جريزمان قد يفوق الـ 100 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى خاصة، وأنه سيتم ضم اللاعب عن طريق التفاوض وفقاً لرغبة فريق أتلتيكو مدريد.

وتسعى إدارة برشلونة إلى إنهاء صفقة أنطوان جريزمان بطريقة تحافظ على العلاقات الطيبة بين البلوجرانا وكوماندوز مدريد وليس محاولة ضم اللاعب على عكس رغبات الأتليتى.