بالصور.. ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة بالجوف

سهو الهشال (صدى):

نفذت شرطة محافظة دومة الجندل مساء يوم السبت الموافق ٧-٧-١٤٣٩ هـ بمشاركة البلدية وفرع مكتب العمل وفرع وزارة التجارة وإدارة الدفاع المدني وذلك بمركزي أبو عجرم والرديفة التابعين للمحافظة وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة بالإضافة لبعض مخالفات وزارة التجارة. واستكملت محاضر الضبط وأحيلت لجهات الاختصاص.

يأتي ذلك استمراراً للحملات التي تنفذها شرطة منطقة الجوف ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف).