” كارلمان كينج ” أغلى سيارات متعددة الاستخدامات في العالم

بكين(صدى):

باتت سيارة كارلمان كينج الصينية أغلى سيارة متعددة استخدامات في العالم وتعتمد هذه السيارة على فورد F-550 وقد صممت من قبل شركة JAT الصينية بواسطة فريق من أوروبا بهدف تقديم سيارة شريرة المظهر توفر أداء مثيرة ويمكن مقارنة تصميم السيارة الخارجي بتصميم سيارات باتموبيل الشهيرة .

ويبلغ طول السيارة 6 متر تقريباً ويتجاوز وزنها 4.5 طن ويزيد الوزن الي 6 طن في حال اضافة درع الحماية من الرصاص في الخارج. وتحمل السيارة محرك V10 سعة 6.8 لتر من F-550 ويولد قرابة 395 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ونظام دفع رباعي وتعليق هوائي في الأمام والخلف.

وبرغم القوة الحصانية الاضافية للمحرك فهي ليست كافية للتعامل مع وزن السيارة التي لا تتجاوز سرعتها القصوى 140 كمساعة مما يجعلها أبطأ من رينو سانديرو وسيبلغ سعر كارلمان كينج تقريباً 2 مليون دولار أي ثمن 260 سيارة سانديرو.

وتأتي السيارة بتكييف هواء أمامي وخلفي وماكينة لصنع القهوة واضاءة نيون وشاشة تلفاز وطاولات كهربائية ومبرد مع تطبيق للتحكم في وظائف السيارة المختلفة ونظام صوتي هاي فاي وبلاي استيشن 4 وتلفزيون يستخدم الاقمار الصناعية.