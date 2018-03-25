ليبرتي للسيارات أفضل وكيل لكاديلاك في الشرق الأوسط

لندن(صدى):

للعام الثاني على التوالي تواصل شركة ليبرتي للسيارات حصد لقب أفضل وكيل لكاديلاك في منطقة الشرق الأوسط بفضل تحقيقها أعلى مبيعات للشركة ، فيما جاء الاعلان عن هذا الفوز للشركة في اجتماع كاديلاك الاقليمي في دبي. وكانت الشركة قد تفوقت في مبيعات كاديلاك بعد طرح طرازات XT5 وCT6 في السوق بجانب الاداء المميز لنسخة سكاليد القوية والتي تحقق مبيعات طيبة.

وأكد ريمون حنوش، المدير العام لليبرتي أنهم سعداء لتحقيق أعلى مبيعات لكاديلاك في المنطقة وهو أمر يأتي في ضوء الخطط التي وضعتها الشركة والتي نجحت في تحقيقها رغم الصعوبات في عام 2017 وأكد أن خدمة العملاء في الشركة كان لها دور قوي في تحقيق النمو في المبيعات الذي تحقق وأنهم سيواصلون العمل لتحقيق مزيد من النمو خلال عام 2018.

وحول نجاح ليبرتي في تقديم هذا الأداء, أشاد المدير الاقليمي لكاديلاك الشرق الأوسط كريستيان سومر بأداء ليبرتي مؤكداً أن التعاون بين الشركتين ساهم في تحقيق نمو المبيعات مع توفير أحدث التقنيات في معارض الشركة ولدى وكلائها بما يحقق تجربة قوية للمشترين ويوفر لهم سهولة في الاختيار وتوقع تحقيق نمو كبير خلال العام الجاري مع تقديم موديلات XT4 كذلك.