” وداد سيري ” بعد نصيحة الملاهي الليلية تكشف عن نفسها اكثر

مليكة فؤاد(صدى):

نشرت وداد سيري المتسابقة في برنامج ” عرب جوت تالانت ” ، صورة لها وهي كاشفة بطنها، على موقع تبادل الصور انستجرام، وذلك بعد أن نصحت البنات بالذهاب إلى الملاهي الليلية التي تعد من المحرمات في المجتماعات العربية.

وعلقت وداد على الصورة قائلة : لعقول الراقية الي وراي مو جدار انما ستارة وشكرًا.

وأثارت وداد غضب متابعينها على ” انستجرام ” بسبب أفعالها في الفترة الأخيرة والتي لا تنم عن الحياء الذي يميز الفتيات العربيات، حيث حاولت أن تشجع الفتيات على الذهاب للأماكن التي تعد من المحرمات في المجتمعات العربية.